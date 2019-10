Castelfranco, 20enne vuole togliersi la vita: salvato dai carabinieri

Una storia a lieto fine quella accaduta ieri tra Bologna e Castelfranco Emilia. Tutto è iniziato con una telefonata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Modena. Una richiesta d’aiuto da parte di una ragazza per un amico 20enne che le aveva manifestato intenti suicidi. La giovane, che chiamava da Castelfranco Emilia, non era in grado di fornire alcuna indicazione utile a rintracciare il ragazzo, se non il numero di cellulare che squillava libero.Dopo vari tentativi di contattarlo da parte dei carabinieri, all’ennesima telefonata, il giovane ha risposto. Nel corso della conversazione, i militari sono riusciti a guadagnarsi la fiducia del ragazzo e a rasserenarlo. Il giovane si trovava alla stazione ferroviaria di Bologna, dove avrebbe voluto togliersi la vita.Il ragazzo, convinto dai carabinieri, è salito a bordo del primo treno utile per fare rientro a casa, a Castelfranco Emilia, accompagnato telefonicamente dai militari. Ad attenderlo a Castelfranco Emilia, una pattuglia dei carabinieri che lo ha accompagnato presso la locale Tenenza.In caserma sopraggiungevano la madre e un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.