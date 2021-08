Colto con la droga, aggredisce Carabinieri: arrestato

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Operativa - della Compagnia di Modena, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro urbano di Modena hanno tratto in arresto un 25 enne marocchino, sorpreso nella zona di Via Fabriani con 110 gr di hashish. L'accusa è di spaccio e resistenza a pubblico ufficialeAll’arrivo della pattuglia, l’uomo era seduto su una panchina in compagnia di un connazionale. I due, visti i carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo, si sono dati immediatamente alla fuga. I Carabinieri si sono messi subito all’inseguimento riuscendo a fermarne uno, il quale per liberarsi dalla presa del militare, ha innescto una colluttazione venendo tuttavia controllato e definitivamente bloccato. A seguito di accurata perquisizione personale, allo straniero venivano trovati due involucri contenenti hashish per oltre un etto di peso. Condotto questa mattina davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, per l’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.