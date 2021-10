Contagiati al pranzo, 4 anziani in terapia intensiva: tutti vaccinati

Quattro persone, tre uomini e una donna, tra i 70 e gli 80 anni, hanno contratto il Covid durante un pranzo per un 50esimo di matrimonio che si è tenuto domenica nel padovano e ora sono in Terapia intensiva. Erano tutti vaccinati. Lo riporta il Mattino di Padova di oggi e lo conferma l'Azienda Ospedale Università di Padova. Il pranzo si è tenuto in zona Terme Euganee.Fra i quattro ricoverati, le cui condizioni sono gravi, ci sono anche i due coniugi che festeggiavano i 50 anni di matrimonio. 'Stiamo facendo con estrema rapidità tutti gli approfondimenti del caso - ha affermato al Mattino il direttore generale dell'Azienda Ospedale Università di Padova Giuseppe Dal Ben - mentre procedono le cure a questi pazienti, abbiamo attivato immediatamente le procedure per avviare l’analisi di campioni prelevati dalle quattro persone ricoverate, che sono stati anche inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che avrà il compito di svolgere un'accurata attività di sequenziamento. Ribadiamo con forza l’appello che le regole di prudenza, specie nel caso di assembramenti, devono essere sempre osservate scrupolosamente”.