Controlli in cantiere a Modena: 2 ditte sospese e 4 denunce

Due ditte sospese e Quattro denunce alla Procura della Repubblica. Sanzioni per oltre 28.000 Euro. E' questo il bilancio dell'ultima attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in coordinamento con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori. Nel cantiere sono state rilevate alcune violazioni al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro oltreché al Testo Unico sull’immigrazione. Le attività di due ditte operanti in cantiere sono state sospese. La prima perché occupava 2 lavoratori “in nero” (uno sprovvisto di permesso di soggiorno) ed anche per le gravi violazioni in materia di sicurezza riscontrate. La seconda ditta perché non aveva redatto il Piano Operativo di Sicurezza.

Altre due ditte sono state sanzionate per le violazioni alle norme di prevenzioni degli incendi e per la mancata adozione delle misure di protezione dalle cadute nel vuoto.

Complessivamente, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 4 persone, nei confronti delle quali sono state altresì elevate sanzioni amministrative per un totale di 14.500 euro ed ammende per oltre 14.000. Per il lavoratore straniero, irregolare nel territorio nazionale, sono state attivate le procedure per il rimpatrio.