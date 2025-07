Convegno Aci Modena, consegnata targa all'ingegner Francesco Leali

In seguito al Convegno Aci 'Verso la Mobilità del Futuro' svoltosi a Modena lo scorso 11 aprile, è stata consegnata stamattina, presso il Dipartimento di Ingegneria 'Enzo Ferrari', una targa all'ingegnere Francesco Leali. 'Con stima e riconoscenza, per l'impegno nella promozione della formazione Stem in ambito automotive': questo il messaggio rivolto a Leali, professore ordinario e Direttore del Dipartimento di Ingegneria 'Enzo Ferrari' dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, da parte del presidente Automobile Club Modena Vincenzo Credi, dell'amministratore Unico Aciservice Modena Antonio Salvatore Tempesta e dell'attuale Past President Lions Club Modena Estense Elettra Gardi.

'Ringrazio Aci e Lions per questo importante riconoscimento - afferma Francesco Leali -, molto gradito e utile a rafforzare ulteriormente il nostro rapporto di collaborazione. La volontà comune è quella di migliorare e continuare a lavorare insieme, coinvolgendo sempre di più i giovani e promuovendo la formazione e la mobilità sostenibile al fine di attraversare il futuro nel più breve tempo possibile'.



'Un personale ringraziamento a Leali - dichiara l'amministratore unico Aciservice Modena Ing. Antonio Salvatore Tempesta - per l'impegno e la coordinazione degli interventi durante il Convegno. Nei prossimi giorni sarà consegnato l'ultimo riconoscimento alla professoressa Immacolata Tempesta dell'Università del Salento, a Lecce, terminando, di fatto, il programma del primo Convegno Nazionale sulla Mobilità. Siamo già proiettati sull'organizzazione della seconda edizione, che si terrà da aprile a maggio 2026 a Modena e che interesserà anche altre città dell'Emilia Romagna. Sarà strutturato in maniera diversa, con un programma ricco di incontri ed eventi che sapranno coinvolgere anche i nostri giovani'.