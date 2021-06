Convincere i genitori a vaccinare figli, arriva decalogo per pediatri

'Perché vaccinare tuo figlio adolescente contro il Covid: il decalogo dei pediatri di famiglia'. Si intitola così il documento elaborato dalla Fimp (Federazione italiana medici pediatri) e pensato per convincere i genitori a vaccinare i proprio figli. Una opera di convincimento che evidentemente va fatta anche sui pediatri stessi, molti dei quali stanno sconsigliando i genitori di procedere col trattamento sanitario sui minori, così come ammesso stamattina dal direttore generale Ausl Brambilla.1) per evitare una malattia potenzialmente pericolosa per sé e per gli altri2) per evitare i rari decessi3) per evitare i ricoveri per complicazioni4) per evitare le conseguenze a distanza (Long COVID)5) per evitare che interrompa la frequenza della scuola6) per evitare che interrompa le sue attività sociali7) per evitare che contagi parenti anziani o fragili non vaccinati o che non hanno risposto adeguatamente alla vaccinazione8) per evitare che contagi compagni di scuola o amici fragili non vaccinati o che non hanno risposto adeguatamente alla vaccinazione9) per contribuire al controllo della pandemia contenendo la circolazione del SARS-CoV-2 e il rischio di sviluppo di nuove varianti10) perché se ben spiegato, con il contributo del suo pediatra, lo accetterà con consapevolezza.