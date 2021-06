'Vaccino Modena, pochi i minori prenotati'. Cresce variante Delta

Due allarmi precisi. Il primo sul numero di minori prenotati, reputato troppo basso, e il secondo sull'aumento rapido anche in provincia di Modena della variante Delta (indiana), che ha raggiunto al momento il 2.7% dei tamponi campionati.Sono queste in estrema sintesi le parole pronunciate da Antonio Brambilla, direttore generale dell'Ausl di Modena nell'appuntamento di questa mattina con la stampa.'La variante Delta è quella che cresce più velocemente - ha detto Brambilla -. Sappiamo che è più infettiva al 60% rispetto a quella inglese ma al momento i casi non sono più gravi'.Altro tema è quello dell'adesione alla campagna vaccinale da parte di minorenni (). Ad oggi solo 31% della fascia 12-14 anni è entrato nel circuito vaccinale, percentuale che passa al 49% per la fascia 14-19 anni, un dato nettamente più basso rispetto alle altre fasce di età (). 'Sono dati che ci preoccupano e speriamo che questa tendenza si inverta e che i giovani aderiscano alla campagna vaccinale - ha detto Brambilla -. E' fondamentale per limitare la circolazione del virus'. E poi un appello ai pediatri che eventualmente consigliano ai genitori di non vaccinare i figli: 'Considero molto grave che professionisti diano questo consiglio'.Infine il tema della mancata vaccinazione da parte dei sanitari. Ad oggi sono 169 i sanitari modenesi non vaccinati (pari al 96,3%), nel dettaglio parliamo di 13 medici, 8 farmacisti, 7 veterinari e 141 casi all'interno del comparto.