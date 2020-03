Coronavirus, a Vignola parte sanificazione di parchi e fermate bus

Sono iniziate oggi e proseguiranno per alcuni giorni le operazioni di lavaggio e sanificazione dei giochi per bambini installati nei parchi pubblici di Vignola. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore all’ambiente,, che spiega: “Abbiamo iniziato dai parchi. A seguire, abbiamo in programma interventi analoghi anche alle pensiline delle fermate degli autobus. Questi interventi straordinari sono stati possibili grazie all’attivazione del COC (centro operativo comunale) e sono stati affidati a una ditta esterna. I costi sono coperti da fondi del bilancio comunale. Ricordo – prosegue Pasini – che al parco giochi va chi ha necessità di far 'scaricare le pile' ai bambini, ma bisogna sempre mantenersi a debita distanza, anche di alcuni metri, e poi bisogna rientrare a casa il prima possibile. Sono in corso peraltro i controlli della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Finanza. Nessuna disinfezione, allo stato attuale, sarà invece fatta per le sedi stradali. La cura e le buone pratiche di igiene personale, anche per abiti e scarpe, sono il salvavita per definizione. Ancora una volta – conclude Pasini – ricordo l’importanza di rimanere a casa e di uscire solo lo stretto necessario”.