Coronavirus meno casi nuovi in Italia (oggi 977), ma mortalità al 6,2%

Dimezzano i casi nuovi di coronavirus in Italia rispetto a ieri, ma la mortalità resta alta e ora la percentuale dei decessi sul totale dei casi è del 6,2%. Sono infatti 10.149 i casi totali ad oggi 10 marzo (977 più di ieri, contro l'incremento di 1797 casi del giorno precedente), le persone attualmente positive sono 8514,e 1004 guariti. Tra i 8514 positivi: 2599 si trovano in isolamento domiciliare, 5038 ricoverati con sintomi, 877 in terapia intensiva.Sono questi i dati presentati in conferenza stampa oggi dal Capo della protezione civile Angelo Borrelli. Dati che attestano a questo punto una mortalità altissima in Italia, almeno tra i casi diagnosticati ufficialmente: 6,2%.E in Emilia Romagna? In base ai dati di poco fa con 1533 casi totali e 85 decessi la mortalità è del 5,5%.