Coronavirus, richiesta indennità Inps: sito in tilt

Come noto, a partire da oggi 1 aprile, i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e partite Iva possono inoltrare le domande per richiedere il bonus di 600 euro, una sorta di indennità COVID-19, tramite il sito Inps.

Il bonus che riguarda cinque categorie lavorative è quello da 600 euro pensato inizialmente solo per il mese di marzo ma potenzialmente estendibile, per sostenere autonomi e lavoratori di altri settori che stanno subendo pesantemente gli effetti della crisi economica conseguente all’epidemia.

Secondo quanto anticipato dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, beneficerà dei bonus una platea di 5 milioni di persone. L’Inps ha comunicato nei giorni scorsi le modalità per fare domanda di richiesta per il bonus.



Ed ecco che oggi, come facilmente prevedibile, il sito dell'Inps è andato in tilt ed è molto complicato riuscire ad inoltrare la domanda.

Noi de La Pressa abbiamo effettuato più tentativi, siamo riusciti ad accedere al sito che però va in blocco nei passaggi successivi indispensabili per l'inoltro della domanda.



Lo stesso presidente dell'Inps, Pasquale Tridico rassicura sul fatto che “Non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi all’1 aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato”, contrariamente a quanto disposto in un primo momento.

Nel frattempo l’Inps comunica di aver già ricevuto, tra mezzanotte e questa mattina presto, 300mila domande regolari. “Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo” ha spiegato il presidente Tridico. “Una cosa mai vista sui sistemi dell’Inps, che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri”. E ribadisce: “Non c’è fretta. Come abbiamo detto più volte le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre”.