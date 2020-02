Coronavirus, scuole tutte chiuse in Emilia Romagna per altri 8 giorni

Stesso provvedimento per Lombardia e Veneto.L'indicazione arriva dal Consiglio dei ministri di ieri sera, dopo l'ultima consultazione con il comitato scientifico dei medici.Niente lezioni dunque da oggi a sabato prossimo, così come è avvenuto nella settimana appena conclusa. Per i medici il contagio in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia ha un'evoluzione veloce e l'Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale.Il decreto prevede che nelle altre quattro regioni, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e la recalcitrante Marche, gli istituti scolastici possono e debbono riaprire. Per ogni ordine e grado, infanzia compresa, la riapertura varrà anche per le due province autonome, Trento e Bolzano così come in tutto il Trentino Alto Adige.