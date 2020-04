Coronavirus, si vede la luce: curva scende. Iss: 'Si pensi a fase 2'

«La curva ha iniziato la discesa e comincia a scendere anche il numero dei morti. Dovremo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati si confermano». Lo ha detto in conferenza stampa il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, dopo la diffusione del bollettino di oggi, domenica 4 aprile, della Protezione Civile.

Il bollettino, comunicato come sempre dal capo della protezione civile Borrelli, indica una diminuzione di persone in terapia intensiva e il numero dei ricoverati. Anche i decessi (525) sono in numero inferiore rispetto a ieri, il più basso dal 19 marzo.