Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

Lo ha confermato l'assessore Camporota, relazionando sui controlli. Nel corso di 34 verifiche accertata la presenza di tre persone senza fissa dimora. Fuori dal cimitero, sono 328 quelli censiti

3 minuti di lettura
Nel resoconto svolto in consiglio comunale dall'assessore Alessandra Camporota sulle attività svolte negli ultimi mesi, portate avanti dal comune per limitare o fermare il fenomeno delle incursioni e dei bivacchi dopo l'orario di chiusura all'interno del cimitero di San Cataldo, e per fronteggiare l'emergenza di chi senza dimora vive in strada, emergono due dati che fotografano con precisione la complessità del disagio sociale in città.
Il primo riguarda le incursioni serali all’interno del cimitero, dove non solo persone senza fissa dimora, ma anche gruppi di minorenni sono stati sorpresi ad accedere dopo l’orario di chiusura, entrando dalla parte retrostante della struttura. Un fenomeno segnalato in particolare tra Natale e Capodanno, che ha richiesto controlli mirati, anche in abiti civili, da parte della Polizia locale.
L'assessore ha confermato che le problematiche relative alla chiusura dei cancelli o l'apertura forzata da parte di persone rimasta all'interno dopo l'orario di chiusura, sarebbero state risolte.
 

I senza fissa dimora sul territorio comunale

Il secondo dato, ancora più significativo, riguarda la presenza di persone senza dimora sul territorio comunale: l’ultima mappatura ha censito esattamente 328 individui, presenti stabilmente da almeno sei mesi in condizioni abitative precarie o temporanee.
Di questi, 76 risultavano vivere in strada al momento della rilevazione di
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
novembre, un numero che conferma la pressione crescente sui servizi sociali.
 

Nei soli ultimi sei mesi del 2025, la Polizia locale ha effettuato 34 controlli nell’area del cimitero, accertando la presenza di tre persone senza fissa dimora che vi alloggiavano regolarmente. Dopo le segnalazioni relative ai minorenni, ulteriori verifiche serali non hanno evidenziato nuove criticità.
 

Il progetto di accoglienza invernale

Parallelamente, con l’arrivo dell’inverno e l’aumento delle situazioni di fragilità, sono stati attivati gli interventi di emergenza previsti dal progetto di accoglienza stagionale.
La rete dei servizi sociali
L’assessora Camporota ha illustrato nel dettaglio l’ampia rete di supporto attiva tutto l’anno.
L’unità di strada professionale effettua tre uscite settimanali con educatori e mediatori, affiancata da unità di strada volontarie e dal Centro Servizi per l’inclusione e il contrasto alla marginalità.
 

I servizi a disposizione dei senza fissa dimora

A disposizione delle persone senza dimora ci sono, una comunità di transito per l’accoglienza h24un servizio residenziale per la fragilità adulta, accoglienza temporanea per donne in difficoltà, due appartamenti di housing firstcinque appartamenti di housing temporaneo
quattro alloggi per donne in uscita da percorsi residenziali, servizi di accoglienza invernale notturna (dicembre–marzo), il Centro Madonna del Murazzo per la prima assistenza, il Drop In “Sulla frontiera”, l’ostello per lavoratori in condizioni di
disagio abitativo
 

A questi si aggiungono i servizi dell’associazione Porta Aperta: mensa, distribuzione pasti, docce, ambulatorio medico e beni di prima necessità.
 

L’aumento dei nuclei familiari con minori

Un fenomeno in crescita nell’ultimo triennio è l’arrivo ai servizi sociali di famiglie con minori, spesso rientrate da altri Paesi europei, in particolare Francia e Germania.
Per loro è stato attivato il Pronto Intervento Sociale, con collocamento alberghiero d’emergenza quando necessario.
Attualmente si contano nove nuclei familiari, per un totale di 13 adulti e 17 minori.
Alle famiglie che non hanno manifestato volontà di regolarizzazione sono stati offerti supporti per il rientro o il trasferimento nei luoghi di provenienza.
 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Scandalo Amo, non basta la conciliazione: per Reggianini e Burzacchini serve azione di responsabilità'

'Scandalo Amo, non basta la conciliazione: per Reggianini e Burzacchini serve azione di responsabilità'

Finanziare la crescita delle agroindustrie: Orsini a Modena in evento Banca Intesa

Finanziare la crescita delle agroindustrie: Orsini a Modena in evento Banca Intesa

Ancora una iniziativa del Comitato Modena merita di più: sabato presidio in stazione

Ancora una iniziativa del Comitato Modena merita di più: sabato presidio in stazione

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena, spaccio in zona Stazione: arrestato un nigeriano 36enne

Modena, spaccio in zona Stazione: arrestato un nigeriano 36enne

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'