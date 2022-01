Corsa alle dosi, migliaia di Green Pass in scadenza

Prima c'era il green pass base (di durata a 48 ore) ottenibile anche con tampone rapido, e utilizzabile per l'accesso alla maggior parte delle attività ad accesso vincolato al certificato verde, poi quello rafforzato (esteso ad un numero sempre maggiori di attività commerciali e lavorative), poi all'estensione del rafforzato anche ai minori, che sta impedendo ai bimbi e agli adolescenti non vaccinati e non guariti (sani e puniti non solo per non essersi vaccinati, ma indirettamente per non essersi mai ammalati) di fare attività sportiva sia all'interno che all'esterno.



Una fascia di popolazione amministrativamente non vaccinata che paradossalmente rischia di allargarsi, almeno sotto il profilo delle definizione, con la scadenza del 1° febbraio. Quando la validità del Green Pass, a scadenza variabile nonostante il riferimento allo stesso vaccino e senza lineare presupposto scientifico, dopo essere stata ridotta dai 12 ai 9 mesi, passerà a sei.

Da un giorno all'altro saranno migliaia anche a Modena coloro che pur avendo completato il ciclo vaccinale primario (di due dosi), a seguito di un click nel cervellone informatico ministeriale che ridurrà ulteriormente la durata del certificato verde, si ritroveranno al punto di partenza delle opportunità sociali e di vita. Ovvero a livello di quelli che oggi sono definiti no-vax. La terza dose, per chi non l'avrà ancora fatta nella distanza massima dei sei mesi dall'ultima, rappresenterà l'unica possibilità per continuare a vivere e lavorare. Così come lo sarà per tutti la dose successiva all'ultima fatta, entro sei mesi. Se non è obbligo surrettizio questo. Ed è per questo che in mancanza, per ora e fortunatamente, di nuove e diverse varianti capaci di giustificare in tempi brevi, o una quarta dose o un nuovo vaccino, a livelli ministeriali si sta pensando a chi la terza dose l'ha già fatta e che, stando ai parametri attuali, dopo sei mesi non avrebbe più adeguata copertura. Eh, si perché la prospettiva di ritornare di sei mesi in sei mesi a livello di No Vax in termini di possibilità e di diritti al lavoro e alla socialità, nell'impianto messo a sistema dal governo, c'è per tutti. E il 1° febbraio, con il 90% della popolazione vaccinata e con picco di green pass che da verdi diventeranno rossi (aggiungendosi a quelli che già in queste settimane sono scattati, motivando corse alla terza dose per continuare a lavorare o anche solo a continuare ad accedere ad un bar), si avrà la più netta percezione di quanto in Italia, unico paese ad introdurre uno strumento così restrittivo ed in modo così macchinoso, sta succedendo

Gi.Ga.