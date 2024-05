Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Originario della provincia di Ferrara, Ariani, esponente socialista, è stato consigliere comunale per 15 anni: venne eletto in Consiglio la prima volta nel 1970, nelle liste del Partito socialista unitario, per poi essere confermato nel 1975 e nel 1980 nel Psi. Con il sindaco Germano Bulgarelli è stato assessore allo Sport tra il 1975 e il 1980 e poi, con il sindaco Mario del Monte, tra il 1980 e il 1982, quando si ruppe l’alleanza tra comunisti e socialisti.Impegnato anche professionalmente nell’atletica leggera come tecnico (in particolare, sui 400 metri, nella staffetta e negli ostacoli), nel 1989 divenne presidente della Fratellanza, poi consigliere federale e presidente della Fidal regionale.Cordoglio è stato espresso anche da parte della presidenza del Consiglio comunale.