Cosa occorre a nostro figlio per andare a scuola? La checklist prima di iniziare un anno scolastico

Sebbene possa sembrare banale, quando i nostri figli si apprestano ad iniziare un anno scolastico non è mai semplice ricordarsi tutto il materiale che si deve acquistare.Spesso e volentieri si corre il rischio di dimenticare qualcosa e di correre a comprarlo all’ultimo minuto, spendendo magari più del previsto.Il problema principale lo si ha quando i nostri piccoli iniziano la prima elementare. Le maestre ci forniscono un elenco di tutto l’occorrente, ma spesso e volentieri è opportuno avere una lista personale di tutto quello che servirà ai nostri piccoli per iniziare l’anno nel migliore dei modi.Proprio per questo motivo nelle prossime righe di questo articolo abbiamo deciso di fornirvi una breve checklist di tutto quello che dovrete acquistare per l’inizio dell’anno scolastico di vostro figlio.Partiamo come sempre dagli elementi fondamentali.In questo caso parliamo dello zaino, che deve essere possibilmente di dimensioni adeguate e che non affatichi la schiena dello studente.Scegliete uno zaino di almeno 20 litri di portata e che abbia uno schienale ergonomico, in modo che non affatichi la schiena quando è appesantito dal materiale scolastico.Inoltre vi suggeriamo di regolare attentamente le spalline, in modo che il peso sia aderente al corpo, in modo da evitare nel corso del tempo deformazioni della colonna vertebrale.A questo punto possiamo pensare alla cancelleria. Un portapenne colorato è il punto di partenza.Al suo interno sarà necessario inserire almeno una matita morbida, alcune penne cancellabili di vari colori, un righello, la colla stick, forbici con la punta arrotondata e una gomma da disegno.Da qui in poi potrete seguire le disposizioni delle maestre o delle insegnanti, acquistando così pennarelli di vario tipo richiesti specialmente per le attività di tipo artistico.



Non dimenticate infine i quaderni. Ogni materia e ogni insegnante hanno le loro richieste e per questo motivo serviranno quaderni a righe e a quadretti appositi per le diverse discipline.

La borraccia termica



Infine dobbiamo anche pensare anche alle esigenze specifiche di nostro figlio e durante le 5 o 6 ore trascorse in classe potrebbe avere l’esigenza di bere dell’acqua. Proprio per questo motivo ci sentiamo di suggerirvi di acquistare una comodissima borraccia termica da mezzo litro.

In commercio ne esistono di divere forme e colori con una leggerezza senza eguali, così che non si appesantisca in modo eccessivo lo zaino.

In questo modo potrete evitare l’eccessivo spreco di plastica con le tradizionali bottigliette, preservando anche l’ambiente.

Come avete visto non è impossibile riuscire a ricordare tutto il necessario per iniziare l’anno scolastico. In caso di dubbi sarà sufficiente seguire la nostra breve checklist per avere l’occorrente di base, da integrare successivamente con il materiale richiesto dai vari insegnanti.