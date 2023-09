Costellazioni, palazzo al setaccio, parla una mamma: 'Abbiamo paura'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Che occupano tutti i 14 piani, di cui 6 o 7 con richiedenti asilo, per più di 120 alloggi in totale. Qui, oggi, operazione di controllo dopo le denunce e le segnalazioni dei residenti della zona allarmati dal degrado e dagli episodi di microcriminalità che hanno reso sempre meno vivibile l'intera zona, e aumentato il timore, soprattutto di sera.Del resto i precedenti degli ultimi mesi confermano una situazione già estrema. Spaccio, furti e scontri generati tra gruppi di diverse etnie e dalla totale mancanza di rispetto delle regolr che soprattutto i nuovi arrivati nemmeno conoscono. E' di nuoi arrivi, nelle ultime settimane, ce ne sarebbero stati tanti.L'attività di controllo di oggi pomeriggio, scattata poco dopo le 15, alla quale ha partecipato anche l’Unità Cinofila in forza al Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale, ha consentito di approfondire gli accertamenti in alcune camere del residence, in una delle quali è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento.

Una sorta di microcentrale per il confezionamento della droga che se non dentro all'esterno dell'edificio alimenta un mercato che non conosce sosta. Del resto - ci viene riferito - come il via vai di stranieri anche non registrati che dopo lo stop del servizio di portierato (ci viene detto da uno degli operatori, dopo le 2), fanno entrare dalla porta chiusa e apribile con tessera anche chi non potrebbe entrare. A seguito dei controlli di Carabinieri e Polizia Locale, quattro persone sono state accompagnate in caserma per le operazioni di foto-segnalamento e tre denunciate per ricettazione, poiché trovate in possesso di abiti ancora forniti del dispositivo antitaccheggio. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso, anche in ordine alla posizione dei numerosi stranieri identificati, in gran parte regolari, sul Territorio nazionale.