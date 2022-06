Covid, 1818 contagi in Emilia Romagna: di nuovo in salita i ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.505.348 casi di positività, 1.818 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.114 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.030 molecolari e 4.084 test antigenici rapidi.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28 (+1 rispetto a ieri), l’età media è di 67,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 658 (+8 rispetto a ieri, +1,2%), età media 76,2 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Parma (invariato rispetto a ieri); 11 a Bologna (+2 rispetto a ieri); 2 a Imola (-1 rispetto a ieri); 5 a Ferrara (invariato); 5 a Ravenna (invariato); 2 a Rimini (invariato).Nessun ricovero a Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Cesena e Forlì (come ieri).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 45,7 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 326 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 312.501) seguita da Modena (239 su 234.075 ), Ravenna (226 su 139.504); Parma (195 su 127.139), poi Reggio Emilia (179 su 170.200), Rimini (173 su 140.094), Ferrara (129 su 104.640), Cesena (127 su 82.837 ); quindi Forlì (80 su 69.393), infine Piacenza (72 su 78.299 ) e, il Circondario imolese con 72 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 46.666.Si registra 1 decesso in provincia di Rimini: un uomo di 83 anni.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.007.