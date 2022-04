Covid, 2,4 pazienti ogni 1.000 sviluppano miocardite

Sulla rivista americana Circulation è stato appena pubblicato uno studio che fa chiarezza sulla prevalenza, le caratteristiche e la prognosi dei pazienti con miocardite associate all'infezione daCovid-19. La ricerca e' il frutto della collaborazione di 23 centri tra Europa e Stati Uniti, coordinati dall'Ospedale Universitario di Brescia e dal Cardio Center di Niguarda.I risultati di questo studio mondiale rivelano che circa 2,4 pazienti ogni 1.000 ricoverati per Covid-19 sviluppano una miocardite. 'Questo dato e' basato su un'analisi che prende in esame oltre 50 mila pazienti ricoverati per Covid-19- spiega Enrico Ammirati specialista della Cardiologia 2 di Niguarda e primo autore dello studio. La miocardite acuta e' un'infiammazione del muscolo cardiaco. Nel caso del COVID-19 e' verosimilmente causata da una reazione immunitaria innescata dall'infezione del virus SARS-CoV-2 piuttosto che da un'azione diretta del virus contro il cuore'.. Sappiamo che esistono anche forme di miocardite insorte a seguito della vaccinazione. 'In questi casi meno del 5 per cento dei pazienti ha avuto un decorso grave'- conclude Marco Metra, Direttore della Cardiologia di Brescia e ultimo autore del lavoro.