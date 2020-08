Si chiama Psicologo delle cure primarie ed è la figura assistenziale in ambito biopsicosociale che l’Ordine degli Psicologi ER propone di istituire su base regionale. Tale proposta è l’oggetto della lettera inviata in queste ultime ore dall’Ordine - un bacino di circa 8000 professionisti - al Presidente della Regione Stefano Bonaccini e all’Assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini.

Lo Psicologo di base o delle cure primarie garantirebbe il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base. Opera in rapporto con i Distretti Sanitari e le loro articolazioni funzionali. La sua azione è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità. Questa figura fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace, cost-effective e integrato con gli altri servizi sanitari. Si contraddistingue, inoltre, per una rapida presa in carico del paziente.”

Secondo le più recenti stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la popolazione colpita da depressione, anche a causa degli effetti della pandemia COVID19, è passata dal 6% al 13%. In Italia il trend non è dei migliori: sette milioni di cittadini tra i 15 e i 74 anni (il 15,1% della popolazione) fanno uso di psicofarmaci e l’emergenza non può di certo dirsi conclusa.

La letteratura internazionale e, in Italia, le ricerche del prof. Solano dimostrano l’efficacia di modelli di intervento più avanzati, che prevedono la presa in carico del paziente su più livelli, secondo un approccio bio-psicosociale.

“Negli anni, diverse Regioni hanno attivato percorsi di presa in carico che vedono una collaborazione strutturale tra medico e psicologo. In Emilia-Romagna - ha dichiarato il Presidente degli Psicologi Emilia-Romagna Gabriele Raimondi - sono presenti da diversi anni alcune iniziative di collaborazione tra psicologi e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, oggi è però necessario superare l’estemporaneità delle singole esperienze.

Pertanto auspichiamo che la nostra Regione, da sempre attenta ai bisogni di salute dei cittadini, attivi al più presto il percorso per l’istituzione dello psicologo delle cure primarie per una presa in carico ed un’assistenza globale e continuativa nel tempo”.

Da qui l'appello dell’Ordine degli Psicologi alle autorità competenti affinché 'si attivino al più presto il percorso per l’istituzione sul territorio dello Psicologo delle cure primarie e rimangono in attesa di un incontro da parte della Regione'