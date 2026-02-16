Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Amo evidentemente è interessata ad attendere il vertice di domani in Regione coi sindaci

3 minuti di lettura
Oggi, nell’Ambito dell’Assemblea dei soci di Amo, sono state illustrate le Linee guida per l’impostazione e la progettazione della gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Un primo documento che contiene gli indirizzi sulla base dei quali costruire i passaggi che dovrebbero portare a bandire la gara per il servizio nel bacino modenese e individuare così il nuovo Gestore per i prossimi 10 anni. 'Al momento la scadenza è il 31/12/2026, ma all’interno del panorama regionale le fasi in cui si trovano i diversi bacini non sono omogenee, e non si esclude che l’orizzonte possa subire modifiche, alla luce dell’evoluzione del quadro generale. L’approvazione delle Linee Guida da parte dei Soci è fissata per la prossima Assemblea, da convocare a stretto giro' - fa sapere Amo che evidentemente è interessata ad attendere il vertice di domani in Regione coi sindaci.


'Centrali nel documento, in merito alle scelte da intraprendere in questa fase, sono i passaggi sulle dimensioni dei lotti, sui servizi da mettere a gara, sui costi e i relativi finanziamenti. In ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali, Modena e Reggio Emilia dovranno predisporre un’unica Relazione Lotti d’Ambito, per procedere con gare distinte e coordinate.
La dimensione dei lotti dipenderà dalle valutazioni di efficienza tecnico – economica. Sulla scorta della normativa più recente, di esperienze analoghe e in base a considerazioni tecniche condivise, i lotti all’interno dell’ambito Secchia – Panaro dovrebbero essere almeno due, con un possibile orientamento verso la dimensione provinciale'.


'Fondamentale per i soci la definizione dei servizi programmati da mettere a gara, che al momento sono individuati nel perimetro di quelli esistenti, ma che in virtù di meccanismi di definizione dei corrispettivi (alla luce di precisi parametri definiti dalla normativa) e di flessibilità di produzione, potrebbero essere rivisti in parte nella futura Relazione di Affidamento. Un focus particolare ha riguardato il rapporto tra le coperture economiche attuali, garantite dalla Regione per il 90% circa attraverso il Fondo Nazionale Trasporti e risorse proprie, oltre che dagli Enti Soci di aMo, e i costi dei servizi che verranno messi a gara'.


'Questi costi – sottolinea l’Amministratore Unico Andrea Bosi - saranno con ogni probabilità maggiori di quelli ad oggi fissati dal Contratto di servizio, sia per motivi di incremento di qualità dell’offerta che di adeguamento inflativo. La struttura di gara definita in base a questi elementi non potrà prescindere quindi dalle considerazioni di contesto, sollevando numerosi interrogativi e preoccupazione – condivisi dai Soci - in merito al mantenimento e al potenziamento dei servizi attuali a parità di risorse stanziate.
Queste incognite, oltre alla disomogenità delle fasi in cui si trovano i diversi territori, compongono un panorama che al momento purtroppo, offre più dubbi che certezze e che potrebbe anche sfociare in una proroga rispetto alla scadenza del Contratto esistente. aMo intende comunque mettere al sicuro il servizio, attenendosi al mandato dei Soci e ai tempi dettati via via dalla normativa'.

Il Documento illustrato contiene anche indicazioni sulla redazione del Piano degli Investimenti, sui meccanismi di adeguamenti delle tariffe, sulle clausole di salvaguardia del personale, sui subaffidamenti e sugli indicatori degli standard di qualità dei servizi.

Maxi ammanco AMO: pagherà anche Reggianini

Società unica Tpl, domani summit in Regione: Mezzetti rifiuta l'atto di fede proposto da De Pascale-Priolo

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Trasporto pubblico a Modena, il sistema così non funziona

Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto d'orgoglio del sindaco Mezzetti è durato un mese e mezzo

Scandalo Fondazione, giravolta del sindaco Mezzetti: da 'assordante silenzio' a 'stima per Tiezzi'. Rinnegato paragone con Amo

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'

Modena, caccia alle buche: oltre 120 le vie su cui il Comune è intervenuto

Alberto Bosi, coordinatore regionale Ap: 'Emanuele Giammaria è il nuovo coordinatore di Modena'

