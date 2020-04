Covid e minori: scontro tra Cismai e associazioni a tutela famiglia

Il 22 marzo scorso Cismai - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia - ha scritto una lettera aperta a Governo ed Istituzioni chiedendo, in questa delicatissima fase che sta attraversando il nostro paese, un decreto bambini.L'obiettivo, sostengo Cismai e firmatari, è ottenere protezione immediata a favore di bambini e ragazzi che stanno vivendo situazioni di forte vulnerabilità.A questa lettera aperta non si fa attendere quella del mondo associativo che si oppone alle politiche Cismai.Si tratta di tutto il mondo di associazioni e professionisti che, senza scopo di lucro, perseguono la tutela dell'infanzia e della famiglia. Adiantum, Gesef, Colibrì e tanti altri sollevano le loro forti perplessità nella lettera aperta Cismai e contestano in particolare alcuni punti, che riproponiamo.'Prima di tutto per quanto riguarda la messa in sicurezza dei minori va detto che i minori in condizioni di difficoltà o vittime di violenza avrebbero dovuto essere messi in protezione prima di questo periodo - affermano le associazioni -. In secono luogo riteniamo che la lettera possa essere il tentativo di sostenere tutte quelle strutture e professionisti che ruotano attorno il mondo infantile che ruotano intorno al Cismai e temiamo che questo tipo di misure possano generare, se non debitamente controllate, uno 'stato di polizia dell'infanzia'. Senza considerare che il distogliere risorse economiche da minore di contenimento del virus Covid-19 a favore di politiche minorili, può costituire una insidia economica per lo Stato Italiano'.