'Covid Emilia Romagna, allarme tumori: interventi oncologici rinviati'

'Per sconfiggere il Covid la Regione Emilia-Romagna ha dimenticato la lotta al cancro. Ecco perché il gruppo Lega voterà contro la proposta di parere sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano europeo di lotta contro il cancro'. Lo ha detto il consigliere regionale Simone Pelloni nel suo intervento dopo l’audizione dell’eurodeputata Dem, Alessandra Moretti.L’esponente del Carroccio ha infatti sottolineato l'allarme lanciato da numerosi professionisti del sistema sanitario emiliano-romagnolo che hanno denunciato 'di essere stati costretti a rinviare le operazioni su pazienti oncologici' proprio a causa della pandemia Covid.'Duole rilevare che siamo stati i primi a sospendere gli interventi programmati: Modena e Bologna sono al collasso. Da ottobre molte delle visite ambulatoriali hanno subito sospensioni e slittamenti e una programmazione rivista. I dati esposti della dottoressa Moro rilevano dei ritardi già a novembre. A quattro mesi di distanza le cose non possono essere che peggiorate' ha aggiunto il leghista.'Da parte dell’esecutivo un anno fa era concepibile rimandare o sospendere le visite. Averlo fatto nuovamente, però, dà prova del fatto che la Regione Emilia-Romagna non si è fatta trovare pronta ad affrontare la seconda e la terza ondata della pandemia - ha chiosato Pelloni -. Tra annunci, documenti di indirizzo e la messa a terra c’è troppa distanza. Oggi la situazione è grave: la seconda e la terza ondata erano prevedibili e non si è fatto nulla per fronteggiarla al meglio. Per combattere la lotta al Covid si è sospesa la guerra al cancro'.