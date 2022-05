Covid: in isolamento ancora 4.500 modenesi

A lunedì 16 maggio sono 160 (erano 155 il 9 maggio, +3%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 92 pazienti covid positivi in AOU (Policlinico e Baggiovara), 22 all’Ospedale di Sassuolo e 46 negli ospedali a gestione Ausl.Al 16 maggio sono in isolamento 4.598 (erano 5.454 il 9 maggio, -16%) persone covid positive.Al 16 maggio sono state somministrate complessivamente 1.688.198 dosi di vaccino, di cui 598.613 prime dosi, 568.651 seconde dosi, 485.924 dosi addizionali e primi richiami (booster), 35.010 secondi richiami (second booster).