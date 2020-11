Covid, l'esempio Svezia. La mascherina? Se toccata diventa infettante

Gentilissimo direttore,Vedo intorno a me preoccupazione e tensione. Le nostre vite sono stravolte: per questo motivo mi sono permesso di inviare un dato oggettivo, ovvero il tasso di mortalità per Covid19 in Italia e in Svezia, per documentare come non possa esistere il pensiero unico sul virus e solo una informazione terrorizzante. In Svezia hanno scelto di affrontare il virus con una ricetta differente da quella italiana anche in città ad alta concentrazione di abitanti come Stoccolma.La vita oggi scorre tranquilla, applicando il distanziamento sociale l’igiene di base e quando possibile il lavoro a casa. Funziona la medicina sul territorio e nessuno si precipita negli ospedali per paura della malattia. Le scuole i bar i ristoranti le attività produttive sono integre. Il lockdown funziona come una molla, più la comprimi più schizza in alto una volta decompressa. E se la tiri a lungo compressa come in Argentina (7 mesi di lockdown) affami la popolazione, aumenti la mortalità per altre cause e non risolvi il problema Covid.Detto in altro modo bisogna saper convivere col Covid limitando al massimo i danni (in attesa di terapie ancora più efficaci e di un vaccino sicuro).Ps. Sull’uso delle mascherine ho già detto: in Svezia sono obbligatorie solo nei reparti ospedalieri; la vera risorsa è il distanziamento: la mascherina è utile solo se sostituita dopo poche ore e mai toccata con le mani (bisogna toccare solo gli elastici) altrimenti diventa infettante.