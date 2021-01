Cra Formigine, operatrice sanitaria colta da malore dopo vaccinazione

Si è conclusa ieri la prima somministrazione dei vaccini anti Covid per 42 ospiti della Casa Residenza per Anziani Opera Pia Castiglioni di Formigine. La totalità del personale sanitario ha aderito alla campagna vaccinale. 30 gli operatori vaccinati, ma tra questi una operatrice sanitaria subito dopo la somministrazione del vaccino, ieri pomeriggio, è stata colta da malore. Sul posto è giunta l'ambulanza e la donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Da quanto verificato dal nostro giornale coi responsabili della struttura, l'operatrice soffre di una patologia pregressa. Occorrerà ora verificare la eventuale correlazione tra l'insorgenza del sintomo e la vaccinazione.ùRicordiamo che nella prima ondata alla Cra Castiglioni di Formigine, in base ai dati Ausl, si sono verificati 13 decessi tra gli ospiti a causa del Covid, ai quali si somma un altro decesso ad agosto