Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Crans-Montana, è stata dimessa dal Bufalini Eleonora Palmieri

Crans-Montana, è stata dimessa dal Bufalini Eleonora Palmieri

La ragazza ferita nell'incendio di Capodanno. Il presidente de Pascale: 'Bentornata a casa, le sue dimissioni sono una bellissima notizia'

1 minuto di lettura

'Bentornata a casa a Eleonora Palmieri, le sue dimissioni dall'ospedale sono una bellissima notizia per tutta la comunità dell'Emilia-Romagna'.
Questo il messaggio del presidente della Regione, Michele de Pascale, a Eleonora Palmieri, la 29enne di San Giovanni in Marignano, ferita nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Eleonora oggi ha lasciato il Centro Grandi Ustionati Romagna dell'Ospedale Bufalini di Cesena, dov'era ricoverata dallo scorso 21 gennaio.
'Grazie a tutto il personale del Bufalini, che ha proseguito il percorso di cure iniziato al Niguarda di Milano nei giorni immediatamente successivi alla tragedia - ha aggiunto de Pascale -: la specializzazione di questa struttura e la presenza di una delle poche banche della pelle d'Italia proprio in Romagna hanno dimostrato ancora una volta il livello di eccellenza della sanità emiliano-romagnola. Ora inizia una nuova sfida- conclude il presidente-, un percorso verso il recupero completo che Eleonora Palmieri non percorrerà da sola, ma con l'affetto di tutta l'Emilia-Romagna'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

Crans-Montana: Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Capodanno, trasferita al Bufalini di Cesena

Crans-Montana: Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Capodanno, trasferita al Bufalini di Cesena

Sisma 2012, il presidente de Pascale è commissario delegato alla ricostruzione

Sisma 2012, il presidente de Pascale è commissario delegato alla ricostruzione

Cesena, 50enne stuprata in pieno giorno mentre fa jogging: in cella gambiano irregolare

Cesena, 50enne stuprata in pieno giorno mentre fa jogging: in cella gambiano irregolare

Civici di centro-sinistra sempre più uniti: obiettivo, elezioni 2026

Civici di centro-sinistra sempre più uniti: obiettivo, elezioni 2026

Formigine, domani vertice dei Civici con Onorato e il presidente De Pascale

Formigine, domani vertice dei Civici con Onorato e il presidente De Pascale

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Morire in incidente nel tragitto casa-lavoro: casi in aumento

Morire in incidente nel tragitto casa-lavoro: casi in aumento

Creano un finto incidente, ma la telecamera del Comune li riprende: tre denunciati alla PL

Creano un finto incidente, ma la telecamera del Comune li riprende: tre denunciati alla PL

Formula student: Unimore al primo posto nel ranking mondiale

Formula student: Unimore al primo posto nel ranking mondiale

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo