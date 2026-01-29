'Bentornata a casa a Eleonora Palmieri, le sue dimissioni dall'ospedale sono una bellissima notizia per tutta la comunità dell'Emilia-Romagna'.
Questo il messaggio del presidente della Regione, Michele de Pascale, a Eleonora Palmieri, la 29enne di San Giovanni in Marignano, ferita nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Eleonora oggi ha lasciato il Centro Grandi Ustionati Romagna dell'Ospedale Bufalini di Cesena, dov'era ricoverata dallo scorso 21 gennaio.
'Grazie a tutto il personale del Bufalini, che ha proseguito il percorso di cure iniziato al Niguarda di Milano nei giorni immediatamente successivi alla tragedia - ha aggiunto de Pascale -: la specializzazione di questa struttura e la presenza di una delle poche banche della pelle d'Italia proprio in Romagna hanno dimostrato ancora una volta il livello di eccellenza della sanità emiliano-romagnola. Ora inizia una nuova sfida- conclude il presidente-, un percorso verso il recupero completo che Eleonora Palmieri non percorrerà da sola, ma con l'affetto di tutta l'Emilia-Romagna'.
Crans-Montana, è stata dimessa dal Bufalini Eleonora Palmieri
La ragazza ferita nell'incendio di Capodanno. Il presidente de Pascale: 'Bentornata a casa, le sue dimissioni sono una bellissima notizia'
