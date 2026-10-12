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Criminalità minorile, Modena seconda in Italia

Criminalità minorile, Modena seconda in Italia

Il dato allarmante dall'indagine del Sole 24 ore dove emerge anche che quasi la metà delle persone arrestate, denunciate e segnalate, è straniera

1 minuto di lettura

I dati del Sole 24 Ore sull'Indice della Criminalità 2026 fotografano un quadro a due facce: calano le denunce complessive, ma il territorio sale sul podio nazionale per la devianza giovanile e vede una forte incidenza di cittadini stranieri tra i segnalati.

 

Al quadro provinciale che vede Modena al 20esimo posto nazionale (in miglioramento di tre posizioni rispetto allo scorso anno grazie a una contrazione delle denunce totali, passate da 30.166 a 29.564), nella classifica del Sole 24 ore sull'indice della criminalità 2026, si contrappone un dato pesante legato alla criminalità giovanile e legata a soggetti stranieri.

 

Per quanto riguarda la devianza giovanile, la provincia di Modena si posiziona infatti al 2° posto assoluto in Italia per l'incidenza di under 18 sul totale delle persone denunciate o arrestate, superata a livello nazionale soltanto da Sondrio. A Modena i minorenni rappresentano l'8,3% del totale delle segnalazioni provinciali, quasi il doppio rispetto alla media nazionale che si attesta al 4,7%. Si tratta di una vera e proprio escalation che si innesta in un fenomeno strutturale legato soprattutto ai reati di strada e di gruppo.

 

Non è sul podio ma Modena è tra le peggiori in Italia anche rispetto al dato relativo all'incidenza degli stranieri. Delle persone denunciate e arrestate o fermate dalle forze di polizia nel 2025, in provincia di Modena, il 47,3% è rappresentato da stranieri.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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