Criminalità minorile, Modena seconda in Italia

I dati del Sole 24 Ore sull'Indice della Criminalità 2026 fotografano un quadro a due facce: calano le denunce complessive, ma il territorio sale sul podio nazionale per la devianza giovanile e vede una forte incidenza di cittadini stranieri tra i segnalati.



Al quadro provinciale che vede Modena al 20esimo posto nazionale (in miglioramento di tre posizioni rispetto allo scorso anno grazie a una contrazione delle denunce totali, passate da 30.166 a 29.564), nella classifica del Sole 24 ore sull'indice della criminalità 2026, si contrappone un dato pesante legato alla criminalità giovanile e legata a soggetti stranieri.

Per quanto riguarda la devianza giovanile, la provincia di Modena si posiziona infatti al 2° posto assoluto in Italia per l'incidenza di under 18 sul totale delle persone denunciate o arrestate, superata a livello nazionale soltanto da Sondrio. A Modena i minorenni rappresentano l'8,3% del totale delle segnalazioni provinciali, quasi il doppio rispetto alla media nazionale che si attesta al 4,7%. Si tratta di una vera e proprio escalation che si innesta in un fenomeno strutturale legato soprattutto ai reati di strada e di gruppo.

Non è sul podio ma Modena è tra le peggiori in Italia anche rispetto al dato relativo all'incidenza degli stranieri. Delle persone denunciate e arrestate o fermate dalle forze di polizia nel 2025, in provincia di Modena, il 47,3% è rappresentato da stranieri.