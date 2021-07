'Dad e vaccini: caro Donini la scuola è un diritto inviolabile'

La Rete nazionale scuole in presenza replica alle recenti dichiarazioni dell'assessore Donini ( Dad e vaccino, Donini non molla ma ‘rassicura’ i genitori ) affermando che la salute per bambini e giovani passa dai cancelli della scuola e non dalle camerette di casa.In riferimento all'ennesima uscita dell’ assessore Donini che prima sostiene la dad per i non vaccinati, poi che sulla scuola decide la scuola, poi cambia idea e 'andiamo a prenderli tutti davanti alle scuole' e infine che tutti dovrebbero essere contenti delle sue esternazioni, i comitati per la scuola in presenza uniti in rete da nord e sud, ribadiscono che non solo nessun genitore, ma nessun cittadino italiano può ritenersi 'felice' fino a quando la scuola italiana verrà messa in subordine a qualunque condizione perché – dicono -“Si può essere soddisfatti di una politica che ha tirato al ribasso per la frequenza in presenza nella nostra regione fino all'ultimo?” si chiedono i referenti dei comitati emiliano romagnoli “L'anno si è concluso con studenti chiusi in casa per metà del tempo scolastico a fronte di una zona quasi bianca con pochissime decine di nuovi positivi in tutta la regione in 15gg. Pare un fronte no-scuola quello di cui Donini fa parte – dicono - che invece di preoccuparsi della vera salute pubblica dei giovani, fatta di relazione, di speranza e prospettiva, dimentica di proteggerli garantendo loro la presenza nelle aule per tutti, senza discriminazione.: la generazione che tutti abbiamo cercato di proteggere nell'ultimo anno e mezzo. Ci appelliamo alla regione Emilia Romagna affinché rinnovi l’invito agli ultrasessantenni ancora indecisi e timorosi a vaccinarsi, a tutela della loro salute e anche per proteggere giovani e nipoti che potranno così tornare a vivere la normalità di cui hanno bisogno - Ricordano dal coordinamento Emilia Romagna di Rete Nazionale Scuola in Presenza che “ad oggi per ben il 40% dei settantenni e quasi il 10% degli ottantenni non è stato ancora completamente immunizzato.. La salute di tutti i giovani passa dai cancelli della scuola che Donini però vuole aprire solo per alcuni, come se l'isolamento in dad fosse una punizione da infliggere a chi chiede solo il rispetto della propria volontà, dato che ad oggi in Italia non sussiste alcun obbligo vaccinale.”Infine, la coordinatrice nazionale, Stefania Montebelli, sottolinea che i genitori e gli insegnanti aderenti a Rete Nazionale Scuola in Presenza, non solo riconoscono la validità dei vaccini per la salute pubblica, ma sollecitano la regione a porre rimedio quanto prima per le fasce di popolazione a rischio.