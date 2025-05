Dove andiamo? Proposte per il fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il fine settimana tra sabato 17 e domenica 18 maggio si preannuncia ricco di appuntamenti per tutti i gusti in città e nei comuni della provincia. Dalla Notte Europea dei Musei, alla tradizione gastronomica di Fiorano Modenese, fino ai festival musicali e agli spettacoli teatrali: ecco una guida agli eventi da non perdere!

Modena – La Notte Europea dei Musei (Sabato 17 maggio)



Modena: la notte dei musei

Sabato 17 maggio, Modena celebra la Notte Europea dei Musei con un programma di esperienze multisensoriali che uniscono cultura e gusto. In tutta la città, musei e archivi diventano spazi di degustazione, incontri e spettacoli.



Il Palazzo dei Musei propone un viaggio tra sapori e storia, con degustazioni ispirate a nature morte d’autore e un menù storico del 1871.

All’Archivio Storico, un percorso racconta i gusti dei modenesi dal XV al XX secolo, mentre alla Biblioteca Poletti si svolge un originale 'gioco con delitto' seguito da un aperitivo tematico.lla mostra “Nella mente del maestro” dedicata a Salvador Dalí, nell’ala nuova del palazzo dei Musei di Modena, in occasione della Notte europea dei Musei, sono previste una serie di attività tutte gratuite: tre tour guidati della durata di 40 minuti (alle 18.30, 19.30 e 21.30), attività per bambini dai 6 ai 10 anni (alle 17.30 e alle 19), la lettura dei tarocchi (sala 2).Nel Cortile dell’Acero, Piacere Modena propone degustazioni teatralizzate e show-cooking con gli chef Stefano Corghi e Luca Marchini. La mostra dedicata a Salvador Dalí ospita visite guidate e degustazioni di parmigiano reggiano con aceto balsamico.

“Lazzaro libera tutti” è un percorso sensoriale pensato per chi desidera risvegliare la propria energia interiore e mettere in moto i talenti personali in armonia con la natura.Le fragranze create da Anna Rosa Ferrari, frutto di anni di ricerca e sperimentazione, sono al centro di questa esperienza. L’esperienza immersiva si terrà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18 e avrà la durata di un’ora. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti - è consigliata la prenotazione chiamando o scrivendo su WhatsApp al numero 3356188683, chiamando il fisso 059210020, o attraverso le pagine social del museo.In Piazza Roma, la serata culmina con una cena di gala per 250 ospiti, accompagnata dalla musica della violinista Eleonora Montagnana.Al centro commerciale La Rotonda, oltre 20 espositori da tutta Italia propongono vinili, CD e gadget musicali per gli amanti del collezionismo.Oltre 100 musicisti e danzatori saliranno sul palco di Piazza Grande per il concerto 'E le genti che passeranno…', dedicato alla pace.Il centro di Fiorano Modenese si anima con la tradizionale Festa del Busilèn e la gara di inzuppo, oltre ai mercatini enogastronomici e di artigianato lungo via Vittorio Veneto.Nel vicino quartiere di Spezzano, il District Sound Festival porta un weekend di musica e arte, con eventi organizzati dai giovani per i giovani.A Carpi, il Museo Monumento al Deportato sarà aperto fino a mezzanotte con visite guidate gratuite alle 17, 18 e 20.30. Anche i Musei di Palazzo dei Pio offriranno micro-visite guidate su prenotazione dalle 17 in poi.Torna BeerQuake, il festival benefico dedicato alla birra artigianale, con oltre 100 birrifici nazionali e internazionali e una grande tensostruttura immersa nel verde.Finale Emilia – Food Truck Festival (Venerdì 16 - Domenica 18 maggio)Nei Giardini De Gasperi, il Food Truck Festival propone sapori da tutto il mondo: dalla pizza fritta agli arrosticini, dal souvlaki greco al lampredotto toscano.Gli appassionati di motori si danno appuntamento a Ravarino per la quarta edizione del raduno delle mitiche Honda Four degli anni '70.Fiera Campionaria (Mercoledì 14 - Domenica 18 maggio)Tra musica, sfilate e street food, la Fiera di Mirandola torna con la sua storica 221ª edizione.Spettacolo teatrale (Sabato 17 maggio, ore 21)Al Teatro La Venere, il Teatro di Comunità di Spilamberto porta in scena 'Le Bellezze dell'Amore', una commedia brillante con ingresso a offerta libera.Per segnalare eventi scrivere a redazione@lapressa.it