Due 14enni si allontanano da casa a Firenze, rintracciate a Modena

A Modena la Centrale Operativa della Questura fornisce indicazioni alle Volanti sul territorio di controllare i luoghi frequentati da giovani come la stazione ferroviaria e i parchi. Intorno alle ore 16.00 di ieri, all’interno dei Giardini Pubblici, gli agenti, dopo aver effettuato diversi giri di perlustrazione, indivduano tre giovani seduti su una panchina, riconoscendo senza ombra di dubbio una delle due ragazze, in quanto corrispondente per fisionomia e abbigliamento alla descrizione fornita dai denuncianti.Le due ragazze, che si trovavano in buone condizioni di salute, si erano allontanate senza una ragione specifica da Firenze per raggiungere in treno la città di Modena. In serata sono state riaffidate ai rispettivi tutori.