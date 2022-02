Due dosi Pfizer: un susseguirsi di reazioni avverse. 'E oggi sono positivo'

Un esperienza traumatica con la doppia vaccinazione e culminata con il contagio prima di effettuare la terza dose. A raccontare il suo personale caso è Carlo Colombo, 52enne modenese. Una storia che ha voluto condividere sui social e che ha confermato telefonicamente a La Pressa, dalla sua abitazione dove sta trascorrendo la quarantena.'Dopo la prima dose di Pfizer ho accusato grande dolore al petto e fitte persistenti simili alla sensazione di infarto. Il problema è persistito per quattro settimane e mi sono state riscontrate aritmia cardiaca, insufficienza epatica, insufficienza renale e principio di parestesie - afferma Colombo -. Nonostante il quadretto avanti con la seconda dose. Dopo la seconda dose le cose non sono andate meglio. A seguito degli effetti collaterali avuti dopo la prima dose, mi è stata riscontrata una complicanza dei problemi con grandi dolori al petto e persistenza di aritmie importanti con 140 battiti a riposo.Ebbene, dopo tutto questo, Carlo Colombo è risultato il 7 febbraio positivo al Covid. 'Applausi ai nostri politici che hanno sostituito i medici - afferma amaramente -. Invece un vero grande grazie reale per l'ottima professionalità riscontrata nei medici del pronto soccorso di Baggiovara'.

