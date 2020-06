E sabato riapre il parco acquatico di Riccione

Oltremare, il parco acquatico di Riccione, torna ad accogliere i suoi ospiti sabato 13 e domenica 14 giugno dopo l'emergenza coronavirus.

Previste mascherine, rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, segnaletica dedicata e i dispenser di gel disinfettante. Garantita la sanificazione continua di tutti gli ambienti. Presso le biglietterie, negli shop e nei punti food ci saranno pannelli in plexiglas protettivi alle casse.

“Noi di Costa Edutainment ci eravamo posti un obiettivo all’inizio della Fase 2 – dice Patrizia Leardini, General Manager Costa Edutainment Polo Romagna e Toscana - riaprire tutti i parchi del gruppo. Insieme al presidente Giuseppe Costa abbiamo messo a disposizione know-how e proposte su ogni tavolo di lavoro del settore a livello nazionale. Con grande orgoglio annunciamo oggi, che dopo l’Acquario di Cattolica, siamo riusciti a riaprire anche Oltremare. Dopo il primo weekend, 13 e 14 giugno, si passerà alla riapertura quotidiana dal 20 giugno per tutta la stagione. Seguiranno a inizio luglio Aquafan e Italia in Miniatura. I parchi insieme alle attività del territorio sono un volano fenomenale per l’attrattiva della Riviera. E’ importante che gli hotel sappiano che noi ci siamo”.