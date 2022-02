Eccoli i 'buoni': ridono anche davanti alla morte di un premio Nobel

'Rido da ore (con tutto il dispiacere per una morte che non è mai divertente)'. Così il noto volto televisivo Rai, Mario Tozzi (geologo e divulgatore scientifico) su Twitter rilancia un post pubblicato all'indomani della morte del premio Nobel Luca Mantagnier. 'Che la terra piatta ti sia lieve' - scrive una pagina di satira. E Tozzi ride di gusto. E, non contento, il giorno dopo rimarca: 'le risposte al mio twt di ieri, che rideva di una battuta geniale, non certo della morte (peraltro dichiarandolo), dimostra che la % di analfabeti funzionali è ampiamente sottovalutata'.Ora cosa vi sia da ridere nella morte di un uomo, è difficile da capire, anche per chi analfabeta non è. O almeno non pensa di esserlo.Eppure per i 'buoni' come Mario Tozzi, la morte del 'cattivo' Montagnier merita di essere derisa. 'Per ore' - come egli scrive. Se oggetto di cotanto divertimento fosse stata la morte di un altro essere umano forse altri si sarebbero scandalizzati. Ma a Montagnier nemmeno il sonno della morte all'ombra dei cipressi è concesso. Allora non resta che augurare a Mario Tozzi buone risate. Non otterrà forse il premio Nobel, ma non importa: il riso fa buon sangue.