Emilia Romagna, allerta fiume Po nel ferrarese, temporali e frane

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo valida per la giornata di domani. La criticità è di livello arancione per piene dei fiumi in provincia di Ferrara, con particolare

riferimento al Po.

Sono previsti precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio e/o temporale, più probabili sul crinale appenninico. Sulla collina centro-occidentale i fenomeni assumeranno carattere di pioggia intensa con rovesci. Non si escludono comunque precipitazioni sparse, anche a carattere di breve rovescio, sul restante territorio. Nella prima parte della giornata si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intero crinale e sulle colline centro-orientali. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena, in calo nelle pianure centro-orientali, con livelli superiori alle soglie 1; si prevedono livelli ancora superiori alle soglie 2 nelle sezioni terminali del Delta. Nelle zone montane e collinari interessate da rovesci saranno possibili fenomeni di ruscellamento e occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, che potranno essere localmente superiori alle soglie 1.