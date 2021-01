Emilia-Romagna da domenica in zona gialla

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà a breve le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni, compresa l'Emilia-Romagna, e le Province Autonome saranno in area gialla. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

'Il ministro Speranza mi ha comunicato che l'Emilia Romagna passerà in zona gialla'. Lo conferma sui social il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che vede 'premiati sforzi e sacrifici di queste settimane da parte di cittadini, attività economiche, comunità locali'. Ma 'attenzione, però - è l'invito del governatore - continuiamo a dimostrare responsabilità, per proseguire l'azione di contrasto del contagio e difendere gli spazi che ci stiamo conquistando. Proseguiamo una battaglia che si vince insieme'.