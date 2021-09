Era entrata in coma due giorni dopo il vaccino Pfizer: muore 14enne

Tragedia in Puglia. Una ragazza di 14 anni di Ruffano, in provincia di Lecce, è morta ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Bari. La giovanissima ragazza era stata ricoverata dopo essere entrata in coma irreversibile il secondo giorno successivo alla somministrazione della seconda dose di vaccino anti Covid Pfizer, avvenuta il 17 agosto. I genitori della 14enne hanno presentato un esposto in procura, a Lecce, chiedendo l'autopsia.In base all'esposto, alla 14enne è stata somministrata la prima dose di vaccino Pfizer il 22 luglio e la seconda dose il 17 agosto. Subito dopo la seconda dose, la ragazzina avrebbe accusato forti malesseri. Dopo due giorni a causa di un dolore persistente all'occhio e un gonfiore alla palpebra è stata ricoverata. Da una prima visita non sarebbe emerso nulla, ma in base alla seconda Tac, le sarebbe stata riscontrata una forma di tumore. La ragazza è poi entrata in coma. Il 20 agosto è stata trasferita a Bari dove le è stata diagnosticata una forma di meningite. Ora la famiglia chiede venga fatta piena luce sull'accaduto e che vengano indagate eventuali correlazioni con la vaccinazione.