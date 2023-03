'Fare scegliere la scuola ai ragazzi e negargliela è ingiusto: il meccanismo va rivisto'

'Abbiamo contattato tutte le scuole della provincia per avere un quadro completo della situazione ma è chiaro che si tratta di un sistema da rivedere. Stiamo affrontando la problematiche che stanno vivendo molti ragazzi, legata all'impossibilità di iscriversi e frequentare la scuola superiore di propria preferenza, già da tempo. Stiamo seguendo una trentina di famiglie che si sono rivolte ai nostri uffici chiedendoci come muoverci. Ci sono casi di ragazzi esclusi anche dalla scuola indicata come terza scelta. In casi come questi stiamo valutando con i nostri legali la possibilità di fare ricorso'. Così Vincenzo Paldino, presidente regionale U.di.con Emilia-Romagna

sul tema dell'esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili negli istituti superiori di secondo grado della provincia di Modena.



A che punto siamo? Che cosa si può dire oggi alle famiglie dei ragazzi che si trovano obbligati a frequentare una scuola diversa da quella che prioritariamente avrebbero voluto frequentare?

'Ci sono tre punti. Il primo è una verifica dei reali numeri del fenomeno. Abbiamo contattato le scuole con le quali siamo in rapporto, per avere i numeri degli esclusi dalla prima seconda o addirittura terza scelta. Il secondo riguarda i criteri. Quali vengono utilizzati per decidere di negare ad un ragazzo una scuola, che magari rappresenta la sua aspirazione? Sappiamo che si usa anche la media dei voti durante la seconda media. Crediamo non sia giusto vincolare o pregidicare il futuro scolastico di un ragazzo basandosi su un pagellino finale che può essere condizionato da mille variabili, soprattutto se parliamo di ragazzi di 12 o 13 anni. Ancora peggio se ci basiamo su un sorteggio. Qui il messaggio che viene inviato ai ragazzi è che il loro futuro scolastico è legata alla fortuna.



Sia in un caso sia nell'altro siamo di fronte a meccanismi sbagliati e a parametri che vanno cambiati'.



Che cosa fare? 'Attendiamo le risposte delle scuole con le quali siamo in contatto e analizzeremo nel merito la situazione con la speranza di portare correttivi e dare risposte alle famiglie. E' in gioco il diritto all'istruzione e la possibilità di dare risposte alle aspirazioni di molti ragazzi. E di questo si tratta se consideriamo che ci sono ragazzi che si sono visti negare addirittura la terza scelta e si trovano di fatto obbligati a frequentare una scuola lontana dalle proprie aspirazioni ed ambizioni. In casi come questi stiamo valutando la possibilità di presentare ricorsi. Un tale diritto va affermato, non negato'.