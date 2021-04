Federazione Nazionale Ordini Ostetrici: Silvia Vaccari presidente

Silvia Vaccari , classe 1962, Responsabile Sistema Gestione Rischio e Qualità dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A., per più di 10 anni coordinatrice delle ostetriche dell’ospedale, è stata nominata Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO).È la prima volta che un professionista modenese ricopre questo prestigioso incarico istituzionale. “Viviamo con orgoglio, ma anche con molto senso di responsabilità l’incarico che ricopriremo nei prossimi 4 anni. Ci aspetta un lavoro importante e delicato, in particolare nell’attuale pandemia” - ha sottolineato Silvia Vaccari.'La nomina conferma il prestigio di una figura professionale ben conosciuta e stimata sia a livello locale che nazionale, anche per l’intensa attività di consulenza che ha svolto negli ultimi anni presso il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e AGENAS' - ha affermato la direzione aziendale dell'ospedale di Sassuolo augurando alla nuova responsabile, insieme al personale dell''ospedale, gli auguri di buon lavoro.

