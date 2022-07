Fermato in zona tempio, doveva essere in carcere

Aveva l'obbligo di presentarsi all'autorità Giudiziaria a seguito di una condanna a suo carico, ma a tale obbligo non aveva ottemperato. Una violazione che aveva fatto scattare nei suoi confronti un ordine di arresto. Eseguito a seguito di un controllo ordinario. Quello che gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto scattare nei suoi confronti nel corso di una attività di controllo del territorio eseguita in zona Tempio, a Modena. L'uomo fermato mentre camminava in corso Vittorio Emanuela, era senza documenti e per questo è stato portato in questura per i relativi accertamenti e l'identificazione. Da questi è emerso che era oggetto di un provvedimento cautelare in carcere emesso dal tribunale di Modena.Al termine delle formalità di rito, è stato quindi tradotto presso la locale Casa Circondariale.L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà in quanto irregolare sul territorio nazionale.