Ferragosto, il grazie del prefetto alle forze dell'ordine

Dall’8 marzo ad oggi sono state55 le attività chiuse temporanemanete, 78 lepersone denunciate per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Sono questi alcuni dati diffusi ieri dal Prefetto di Modena Pierluigi Faloni nella consueta visita del prefetto (per lui la prima dopo il suo arrivo a Modena dopo il termine del mandato, il 31 dicembre scorso, di chi l'ha preceduto, Maria Patrizia Paba), alle centrali operative dei comandi provinciali delle forze di polizia e di emergenza di Modena. Dai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato a quella Locale a quella Penitenziaria. Oltre a 118 e Vigili del fuoco, alla quale si riferisce la foto. Quelle centrali dell'emergenza in cui sarà monitorato tutto il territorio ed in cui arriveranno le eventuali chiamate di emergenza, nell'ambito del piano straordinario della settimana di ferragosto, che dedicherà anche quest'anno una particolare attenzione ai furti oltre che al controllo degli assembramenti.Pattuglie aggiuntive saranno impiegate su strade e autostrade e ai luoghi sensibili delle città, come luoghi di culto e palazzi istituzionali.