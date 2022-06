Fiorano in lutto per la morte del Comandante dei Carabinieri

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha voluto, nella serata di domenica 19 giugno, esprimere a nome suo e di tutta la comunità fioranese, l’incredulità e il cordoglio, per l’improvvisa scomparsa del comandante della stazione dei carabinieri di Fiorano, Lorenzo Mosto, deceduto nel pomeriggio a causa di un tragico incidente.Per pregare e ricordare il luogotenente Mosto, domani, martedì 21 giugno, alle ore 19.45 verrà recitato il santo rosario in Santuario, mentre mercoledì 22 giugno, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Fiorano alle ore 9.30.Queste le parole del Sindaco, poche ore dopo la scomparsa del carabiniere: “Sono letteralmente sconvolto. Il comandante Lorenzo Mosto era per me anche un amico, posso dire un vero amico. Da quando sono sindaco ho sempre ritenuto un fortuna avere lui come comandante della locale stazione dei carabinieri.Nella foto, il sindaco Francesco Tosi e il comandante Lorenzo Mosto a Fiorano in occasione del ricordo dei caduti del 15 febbraio 1945, scattata il 20 febbraio di quest'anno