Focolaio Cra Ravarino, contagi raddoppiati in una settimana

Rispetto ad appena una settimana fa è peggiorata drasticamente la situazione del focolaio Covid alla Cra di Ravarino. I dati di ieri parlano di 20 ospiti positivi (il 2 gennaio erano 10) su 67 residenti. Due di questi sono ricoverati in ospedale. Tre le persone decedute, ma una solamente con tampone positivo.La zona rossa si è ampliata con i residenti risultati positivi al tampone, trasferendo in una zona verde dopo la sanificazione degli ambienti, i residenti negativi.Tra gli operatori sono tre le positività: compresa la direttrice, 1 infermiera e due in attesa di tampone.Resta chiuso il centro diurno in via precauzionale.