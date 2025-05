Arte, cibo e buon bere si fondono nel fine settimana Winefood experience

Il 23 e 24 maggio, il centro storico di Modena ospiterà la terza edizione del Modena WineFood Experience, il festival organizzato da Confesercenti Modena che celebra le eccellenze enogastronomiche e artistiche della città. Tra le iniziative più attese, la Lambruscolonga, giunta alla sua 23ª edizione, e la prima Camminata dei Monumenti, un nuovo format pensato per gli appassionati di cultura e passeggiate. In una iniziativa che quest'anno presenta un'altra novità: la partecipazione diretta degli studenti dell'Istituto d'Arte Venturi di Modena.La presentazione presso la sede di Confesercenti Modena alla presenza degli organizzatori della Lmbruscolonga, Alessio Bardelli e Valentina Reggiani, del direttore Confesercenti area Modena Daniele Cavazza e degli assessori alla cultura e al marketing Andrea Bortolamasi e alla scuola Federica VenturelliSi parte venerdì 23 con La Lambruscolonga che torna con la sua formula consolidata: tre percorsi tematici—Tintoretto, Caravaggio e Dalì— che attraverseranno il centro storico con tappe nei locali aderenti, dove sarà possibile degustare il Lambrusco abbinato a stuzzichini studiati dagli chef.Quest’anno, per la prima volta, sarà introdotto un percorso dedicato ai vini dealcolati e ai cocktail analcolici, selezionati dalla Cantina Giacobazzi Vini, pensato per gli Under 18 e per chidovrà guidare al termine della serata.I partecipanti riceveranno anche un buono sconto del 20%, valido il 24 e 25 maggio, per gli acquisti presso le cantine aderenti all’iniziativa Cantine Aperte nelle province di Modena, Reggio Emilia e Mantova.La terza edizione del festival porta con sé una forte componente artistica: gli studenti dell’Istituto d’Arte 'A. Venturi' esporranno le loro opere nella mostra Foodscapes, allestita presso il Bar Mosaico nel Palazzo dei Musei. La cerimonia di premiazione delle tre migliori opere si terrà sabato 24 maggio alle ore 12.Il festival offrirà inoltre spettacoli teatrali, dj set e concerti live. Tra gli appuntamenti imperdibili, il musical Come Giulietta e Romeo, presentato dalla compagnia teatrale Fatti D’Arte.Una novità assoluta del 2025 è la Camminata dei Monumenti, un percorso culturale di circa 2 km promosso da UISP Modena. Senza guide turistiche, ma con il supporto dello staff UISP, i partecipanti attraverseranno il centro storico con tappe nelle principali piazze e alcune brevi sessioni di Fit&Tone.La partenza è prevista alle ore 11 da Calle di Luca, dove verrà distribuito lo Starter Kit con mappa, pettorale e convenzioni per il pranzo nei ristoranti della città.sono disponibili in prevendita sul sito www.lambruscolonga.it con prezzi a partire da 7 euro.'Il festival vuole promuovere il nostro centro storico e le sue eccellenze, offrendo un’esperienza che coniuga arte, buon cibo e cultura locale', afferma Daniele Cavazza, Direttore Confesercenti Area Città di Modena.Dopo il weekend inaugurale, alcune opere degli studenti dell’Istituto 'A. Venturi' saranno esposte in prestigiose location della provincia, come la Foresteria Cavicchioli e il Museo del Tatuaggio Mat75.L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena, con il contributo della Camera di Commercio e il sostegno di Alcar Uno, Italpizza e Conad. Per il programma completo, è possibile consultare il sito www.confesercentimodena.it.