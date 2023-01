Fugge all'arrivo dei Carabinieri, arrestato per spaccio all'R-Nord

Un 32enne è stato trovato in possesso di 197 grammi di hashish, due dosi di eroina e 600 euro in contanti

Il quartiere Sacca e in particolare le zone di Via Attiraglio Parco XXII Aprile e il complesso residenziale R-NORD sono stati nuovamente controllate ieri sera da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile. Giunti in via Attiraglio i militari hanno individuato una persona sospetta che alla loro vista ha tentato di darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato dopo breve inseguimento a piedi, l’uomo, 32enne, è stato trovato in possesso di 197 grammi di hashish, due dosi di eroina e 600 Euro in contanti.



La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la persona è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata sarà condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

'I servizi coordinati dell’Arma di Modena - fa sapere il Comando provinciale - proseguiranno anche nei prossimi giorni'.









