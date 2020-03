Fuori casa senza motivo, altri 22 denunciati ieri sera

Da Modena a Serramazzoni, da Sassuolo a Pavullo, più di 20 persone, tanti giovani, si sono aggiunte all'ormai lungo elenco dei soggetti denunciati per violazione del decreto che limita gli spostamenti fuori casa a quelli per necessità. Polizia di Stato e Carabinieri attivi in tutta la provincia.



Il gruppo più numerose di persone fuori casa senza giustificato motivo è stato individuato a Pavullo nel Frignano. I Carabinieri hanno identificato e denunciato sette persone sorprese nella notte in via Vittorio Veneto, senza giustificato motivo. Di queste, quattro erano cittadini macedoni, domiciliati a Pavullo, di età compresa tra i 19 ed i 21 anni, e tre italiani, due ragazze di 20 anni ed un 31enne del luogo. Due di questi già noti alle forze di Polizia. Uno di questi, un macedone 47 enne, si è meritato con il suo comportamento, anche una seconda denuncia. Al momento dell'identificazione si è rivolto in modo aggressivo nei confronti dei Carabinieri e si è messo ad urlare frasi offensive nei confronti della Nazione italiana. L'uomo, oltre che per la violazione del decreto ministeriale, è stato denunciato per vilipendio.



Sono due vecchie conoscenze delle forze di polizia anche i due serramazzonesi di 58 e 60 anni che stazionavano in una lunga conversazione in piazza della Repubblica.



Un altro gruppo di tre persone, tutti sassolesi, è stato individuato nell'area antistante esterna di un circolo ricreativo. I tre si erano trovati a giocare a carte. Anche per loro la denuncia alla Procura della repubblica di Modena



Tra le persone denunciate dalla Polizia di Stato (una decine tra il pomeriggio e la serata di ieri), anche un giovane che a Modena, in zona Morane, si era allontanato dall'appartamento della famiglia dopo una lite con il padre, verificata dagli agenti della Squadra Volante giunti sul posto chiamati da alcuni vicini di casa proprio a seguito della lite.



Denuncia anche nei confronti di un 34 enne e un 31 enne, di Correggio, amici, colti a transitare a piedi, senza giusticato motivo, in via Canaletto, a Modena