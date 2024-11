Futuro di Seta, De Pascale apre alla fusione in Tper

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poi 'se i territori sono convinti si fa altrimenti no. La Regione è uno degli attori come azionista di Tper, non è sovraordinato agli altri', conclude il presidente.Sempre a proposito del trasporto pubblico locale, il presidente aggiunge: 'Oggi il vero tema è che i costi di esercizio negli ultimi tre anni sono aumentati in maniera molto significativa, e dall'altra parte le risorse non sono aumentate.

E quindi questa è la prima frontiera. Poi siamo in una difficoltà enorme, cioè stiamo difendendo con le unghie e con i denti ogni singola corsa e a volte dobbiamo tagliarle. Oppure saltano per mancanza di autisti a cui dovremmo aumentare lo stipendio, pensando anche ad una riorganizzazione dei turni per il loro benessere'. Infine, dice de Pascale, 'serve una rivoluzione sul ferro del trasporto pubblico. Questa è la frontiera. Non esiste in prospettiva ampliamento delle infrastrutture stradali che possa dare risposta al sistema economico dell'Emilia-Romagna'. Dunque 'se non si sposta una quantità significativa di trasporto dalla strada al ferro non ce la facciamo, è una rincorsa che non possiamo vincere'.