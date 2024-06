Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mentre la vettura era in colonna a pochi metri dal casello, un gattino di circa tre mesi è sfrecciato tra le auto infilandosi dal passaruota dentro al vano motore di una VW polo.

La squadra ha impiegato circa un’ora per liberarlo, sollevando la vettura con i cuscini in dotazione, smontando ruota, passaruota, fanale e paraurti per recuperare il felino e metterlo nell'apposita gabbietta.La polizia stradale ha poi provveduto a chiamare il personale del gattile locale che ha valutato l'ottimo stato di salute dell'animale e portandolo nell'apposita struttura.