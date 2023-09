Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Domenica 1 ottobre, a partire dalle 18, prende il via la sedicesima edizione di Stuzzicagente Autunno, riproponendo i gettoni come moneta ufficiale, facili e comodi da utilizzare. Si potranno acquistare in prevendita o direttamente il giorno della manifestazione e daranno diritto alla consumazione di una o tutte le specialità proposte dai locali partecipanti. Anche quest’annociascun visitatore potrà decidere il proprio percorso selezionando i piatti in base ai propri gusti.Sono 16 i locali del centro storico di Modena che partecipano a questa edizione, spaziando da Piazza Grande a Piazza XX Settembre, passando per Corso Duomo e altre vie del centro, proponendo le loro gustose specialità.Le strade del borgo si riempiono degli aromi della cottura del mosto con l’iniziativa Mast Còt, sempre organizzata dal Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale e dal Comune di Spilamberto in collaborazione con la Consorteria ABTM.Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre nella patria dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Dopo questo rito, che è anche un’occasione di festa, la base del Balsamico Tradizionale è pronta per essere pazientemente sottoposta alle fermentazioni naturali, all’azione degli acetobatteri e sapientemente invecchiata in botti di legno diverso, di grandezza a scalare, fino all’ottenimento dei sapori, degli odori e dei colori caratteristici di uno dei prodotti gastronomici più pregiati al mondo. La bollitura si svolgerà in piazzale Rangoni. Sia sabato che domenica, ritorna anche Stuzzicalamberto, percorsi enogastronomici a caccia delle tipicità locali all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena preparate da bar, ristoranti, forni, gastronomie e associazioni di Spilamberto.A partire da venerdì 29 settembre e fino a domenica 1 ottobre, la principale rassegna della montagna modenese dedicata al “Re dei formaggi”, organizzata in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, giunta alla 18a edizione, con la presenza di ben 73 stand, di cui 33 alimentari, 32 non alimentari e 8 di antichi mestieri.

MIRANDOLA: Tolkien Music Festival

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, presso il Parco “La Favorita”, affascinante gioiello naturale nel cuore di Mirandola, avrà luogo la prima edizione del “Tolkien Music Festival”. Non solo musica ma la trasformazione ideale del parco in una vera e propria Terra di Mezzo, con stand gastronomici a tema, mercatino medievale, e laboratori per ragazzi.



Si tratta del primo Festival di carattere musicale in Italia dedicato allo scrittore John Ronald Reuel Tolkien, padre della letteratura fantasy, di cui ricorrono quest’anno i cinquant’anni dalla scomparsa. Tolkien è stato, tra gli anni ’30 e ’40.



SASSUOLO: Le Fiere d'Ottobre e apertura con ingresso gratuito del Palazzo Ducale

Il primo appuntamento del primo dei 4 fine settimana di festa, è per domenica 1 ottobre, con la “Féra di Curiàus”, con un ricco programma che inizia già la mattina con il mercato ambulante straordinario in tutto il centro. Oltre alle iniziative per tutta la giornata per le vie e le piazze del centro, nell’ambito dell’iniziativa 'domenica al museo' del Ministero della Cultura, dalle 10 alle 18 il Palazzo Ducale si può visitare gratuitamente.



BOMPORTO: Fine settimana fantasy

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, la seconda edizione di Fantasticamente, al polo culturale di via Verdi.



MONTALE RANGONE: Alla Terramara la fusione del bronzo

Domenica 1 ottobre, a ingresso gratuito, gli archeologi del Tre di spade mostrano la lavorazione di armi e oggetti nel villaggio di Montale. Laboratorio per bambini.



BASTIGLIA: La festa della Zucca

Sabato 30 settembre alle 15 nel parco di via dell'Artigianato adiacente all'orto botanico. Verranno mostrati e messi in vendita i prodotti realizzati con i prodotti dell'orto e in particolare con le zucche. Alle 16.30 laboratorio creativo all'aperto e alle 17.30 la 'merenda zuccosa'. Alle 15 spettacolo teatrale 'L'albero del signor Magritte' con la regia di Miriam Alda Rovelli.



CARPI, NOVI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA: Festa del Racconto Sabato Pablo Trincia

Domenica 1 ottobre, ore 21. Pablo Trincia è stato tra i primi a intuirne l'immenso potenziale, quasi 10 anni fa del podcast. Nella conversazione con Elisa Paltrinieri 'Non importa quando cadi ma quante volte ti rialzi' racconta il fascino della forma narrativa di maggior successo degli ultimi anni.



Nella foto, Spilamberto - la fiera del Mosto Cotto