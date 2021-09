'Guarito dal Covid, pagherò il tampone a chi non vuole vaccinarsi'

Dopo la decisione di NaturaSì ( qui l'articolo ), anche un imprenditore locale, Erasmo Adamo, titolare della nota pizzeria in via Taglio a Modena, ha deciso di dare l'esempio nella battaglia della lotta alle discriminazioni tra lavoratori vaccinati e non vaccinati. Erasmo infatti annuncia che pagherà i tamponi per ottenere il green pass a tutti i dipendenti che legittimamente decideranno di non sottoporsi al vaccino. E la sua è una testimonianza ancor più importante perchè viene da una persona che ha toccato con mano la gravità del Covid.'Sì, sono stato ricoverato in ospedale dal 12 agosto fino ai primi settembre a causa del Covid. Ho trascorso diversi giorni in terapia intensiva, ma ora sono guarito'.'No, non mi ero vaccinato. E oggi il mio unico consiglio è quello di informarsi in modo plurale e di scegliere in libertà se vaccinarsi o meno. Si tratta di una scelta personale, in entrambi i casi legittima'.'Non sono no vax, semplicemente credo nella libertà di cura di ciascuno. L'unica cosa che mi sento di consigliare, dopo la mia esperienza, è di avvertire il medico ai primi sintomi riconducibili al Covid e iniziare il prima possibile le cure domiciliari'.'Nasce dal desiderio di evitare qualsivoglia discriminazione e di contribuire nel mio piccolo al rispetto della libertà di ciascuno, cercando di abbattere le barriere che vedo nascere oggi nella società'.